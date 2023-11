En collaboration avec la Fondation Moumié, le PDG-RDA a commémoré, les 10 et 11 novembre 2023 à Conakry, le 63e anniversaire de l’assassinat de Dr Félix Roland Moumié, leader de l’Union des populations du Cameroun (UPC), le parti PDG-RDA.

Après un carnaval suivi du dépôt d’une gerbe de fleurs vendredi au centre ville de Kaloum, les responsables de ces deux organisations ont animé une conférence-débat, ce samedi 11 novembre 2023, au domicile de l’ancien président Ahmed Sékou Touré.

Des responsables et militants du PDG-RDA, des leaders politiques et certaines autorités du pays ont pris part à cette rencontre.

Le secrétaire général par intérim du parti PDG-RDA a estimé qu’il est important de rendre hommage aux devanciers qui ont mené le combat pour la libération de l’Afrique.

“Aujourd’hui, si on parle de démocratie, la liberté et les droits de l’homme, c’est parce qu’à un moment donné des gens ont accepté de mettre leurs vies en danger et de se sacrifier pour que nous accédions à l’indépendance nationale pour que nous puissions jouir de cette liberté”, a expliqué Oyé Beavogui.

C’est pour cette raison, selon lui, que la décision de consacrer deux jours d’hommage à ce panafricain a été prise par les dirigeants actuels du parti de feu Ahmed Sékou Touré. “Nous avons décidé de rendre un hommage solennel au président camarade Dr Félix Roland Moumié pour le sens du sacrifice, du courage ainsi que la lutte qu’il a menée pour l’indépendance nationale du Cameroun”.

Le porte-parole de la Fondation Moumié, Gaël Djomo est revenu sur les circonstances de l’assassinat du panafricain camerounais.

“Il a été assassiné par les services secrets français. L’objectif était de le tuer et accuser les autorités guinéennes y compris Sékou Touré pour son assassinat. Le camarade Roland Moumié est décédé à Genève. Le corps a été rapatrié à Conakry où il repose au cimetière de Boulbinet à Kaloum”.

Médecin et homme politique, Félix Moumié est né le 1er novembre 1925 au Cameroun. Il est décédé le 3 novembre 1960 à Genève.