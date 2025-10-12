Le leader du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté, a réaffirmé son attachement à une vision du développement fondée sur la compétence, la réflexion et la durabilité.

Lors de la présentation du troisième numéro du Policy Brief du Centre d’Études et de Recherche (CER), une initiative du PEDN, l’ancien Premier ministre a insisté sur la nécessité d’inscrire l’action politique dans une démarche de fond, orientée vers le progrès national.

“Le développement d’une nation ne saurait se limiter à la seule conquête du pouvoir”, a déclaré Lansana Kouyaté dans son allocution.

Selon lui, la transformation du pays passe avant tout par la capacité à anticiper les enjeux futurs et à concevoir des politiques publiques cohérentes.

“Il exige une vision éclairée, un engagement constant et une capacité à anticiper les défis de demain”, a-t-il précisé.

Conscient de ces impératifs, le PEDN a mis sur pied le Centre d’Études et de Recherche, présenté comme un véritable laboratoire d’idées destiné à analyser les problématiques nationales et à proposer des solutions concrètes aux défis de développement de la Guinée.

“Cet outil stratégique incarne notre volonté de conjuguer action politique et expertise scientifique pour bâtir un avenir fondé sur des politiques publiques pertinentes et efficaces”, a souligné Kouyaté.

Le leader du PEDN a également réitéré la vocation inclusive du centre, qui se veut ouvert à tous les acteurs désireux de contribuer à la réflexion nationale.

“En mettant la science et l’objectivité au cœur de l’action politique, nous affirmons notre engagement à servir non seulement notre parti, mais la Nation. Ce centre est une main tendue vers toutes celles et ceux qui, par leur savoir et leur expérience, souhaitent enrichir le débat national et proposer des solutions concrètes”, a-t-il ajouté.

Lansana Kouyaté a lancé un appel à l’unité et à la participation active de toutes les forces vives du pays.

“J’en appelle à tous les patriotes, experts, chercheurs et citoyens engagés à se joindre à cette dynamique de réflexion et d’action”, a-t-il conclu.