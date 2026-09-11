Yémen : les Houthis prennent position au cœur de Bab el-Mandeb, une menace pour le commerce mondial

Après plusieurs jours d’intenses combats avec les forces gouvernementales yéménites, soutenues par l’Arabie saoudite, toutes deux alliées des États-Unis, les Houthis du Yémen se sont emparés de la ville stratégique de Mocha, sur la mer Rouge, étendant ainsi leur contrôle sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, l’une des routes commerciales les plus importantes au monde.

Les Houthis contrôlent également une grande partie du nord du Yémen, notamment la capitale, Sanaa, ainsi qu’une partie importante de la ville portuaire de Hodeïda, sur la façade de la mer Rouge.

Situé à l’extrémité sud-ouest de la mer Rouge, entre le Yémen et la Corne de l’Afrique, le détroit de Bab el-Mandeb constitue l’un des principaux passages maritimes reliant l’Asie à l’Europe. Sa position en fait un point de passage stratégique pour le commerce international et les approvisionnements énergétiques.

Une part importante du transport maritime mondial de marchandises et des flux énergétiques transite traditionnellement par cette voie. Depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, le détroit revêt également une importance accrue pour le transport maritime, alors que les tensions régionales ont profondément perturbé les principales routes énergétiques.

La prise de contrôle de Bab el-Mandeb intervient alors que le détroit d’Ormuz demeure fortement perturbé. Ce passage maritime, par lequel transite habituellement environ un cinquième du pétrole mondial ainsi qu’une part importante du gaz naturel liquéfié, constitue l’autre grand « goulet d’étranglement » du commerce énergétique mondial.

Avec la fermeture ou la forte restriction du trafic dans le détroit d’Ormuz, Bab el-Mandeb est devenu une voie particulièrement stratégique pour les navires cherchant à contourner les perturbations dans le Golfe.

Le contrôle de Bab el-Mandeb par les Houthis pourrait ainsi leur donner un moyen de pression considérable sur les flux commerciaux entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe. Les pétroliers, les porte-conteneurs et les autres navires commerciaux traversant cette zone pourraient désormais être exposés à un risque accru d’attaque, d’arraisonnement ou de blocus.

L’annonce de la prise du détroit intervient dans un contexte de forte tension sur les marchés énergétiques. Le prix du baril de Brent s’est établi au-dessus de la barre des 100 dollars, les investisseurs redoutant une nouvelle perturbation majeure de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Un blocage effectif de Bab el-Mandeb par les Houthis pourrait avoir des conséquences importantes pour le commerce international.

Les navires reliant l’Asie et l’Europe pourraient être contraints d’abandonner la route traditionnelle passant par la mer Rouge et le canal de Suez pour emprunter un itinéraire beaucoup plus long autour du continent africain, via le cap de Bonne-Espérance.

Cette déviation entraînerait une augmentation significative des distances parcourues, des délais de livraison et des coûts de transport. Elle pourrait également provoquer une nouvelle hausse du prix du fret et, par ricochet, renchérir le coût de nombreuses marchandises à travers le monde.

La prise de Bab el-Mandeb par les Houthis constitue ainsi un nouveau tournant dans la crise régionale.

Après le détroit d’Ormuz, la menace qui pèse désormais sur cette deuxième artère maritime mondiale fait craindre une perturbation simultanée de deux des principaux passages stratégiques du commerce et de l’énergie.