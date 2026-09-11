Énergie, routes, santé : la Guinée décroche 269,5 millions d’euros de financements auprès de la BIDC

La Guinée et la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) ont conclu, jeudi 10 septembre 2026, trois conventions de financement d’un montant total de 269,546 millions d’euros. Ces accords doivent permettre de financer des projets dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures routières et de la santé.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, du président de la BIDC ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Dans le détail, le premier financement, d’un montant de 60,621 millions d’euros, est consacré à l’aménagement hydroélectrique de Tinkisso 2. Le projet doit contribuer au renforcement des capacités énergétiques de la Guinée.

Le volet routier bénéficie de l’enveloppe la plus importante, avec 143,057 millions d’euros destinés à la construction et au bitumage de 84 kilomètres de routes sur les axes Cisséla–Banko–N’Dèma et Banko–Saraya. L’objectif est notamment d’améliorer la mobilité et de favoriser le désenclavement des zones desservies.

Dans le secteur de la santé, 65,868 millions d’euros sont prévus pour la construction et la mise en service de l’Hôpital régional de Siguiri. Cette infrastructure doit contribuer au renforcement de l’offre de soins dans la région.

« À travers ces trois projets, la BIDC réaffirme son engagement aux côtés de la Guinée et contribue concrètement à la mise en œuvre du programme Simandou 2040 », a précisé le service de communication du ministère de l’Économie sur sa page Facebook.

De son côté, la ministre Mariama Ciré Sylla a appelé à une concrétisation rapide et durable des financements obtenus. « Ces financements doivent avant tout se traduire par des résultats concrets et durables au bénéfice des populations guinéennes », a-t-elle déclaré, selon la même source.

À travers ces trois conventions, la Guinée obtient ainsi des ressources destinées à soutenir plusieurs secteurs considérés comme prioritaires. La prochaine étape consistera à mobiliser ces financements et à assurer la mise en œuvre effective des projets annoncés.