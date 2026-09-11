Syli U23 : Morlaye Cissé reprend les commandes, Ismaël Kaba nommé adjoint

À quelques semaines du début des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U23, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a dévoilé ce vendredi l’encadrement technique du Syli espoir. Morlaye Cissé fait son retour à la tête de la sélection, avec Ismaël Kaba comme sélectionneur adjoint.

Déjà passé par cette catégorie, Morlaye Cissé reprend les commandes de l’équipe avec pour mission de conduire la Guinée vers une nouvelle qualification continentale.

Le technicien guinéen avait notamment dirigé la sélection lors des éliminatoires de la CAN U23 2023, avec à la clé une qualification pour la phase finale disputée au Maroc. La Guinée avait terminé la compétition à la quatrième place, avant de décrocher le ticket qualificatif historique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 lors des barrages.

Âgé de 42 ans, Morlaye Cissé sera accompagné par Ismaël Kaba, actuel entraîneur du Karfamoriah FC. Ce dernier avait notamment remporté le championnat guinéen en 2024 avec le Milo FC de Kankan.

Le programme des éliminatoires connu

Exemptée du premier tour, la Guinée débutera sa campagne qualificative au deuxième tour face au vainqueur de la double confrontation entre les Seychelles et le Botswana.

En cas de qualification, le Syli U23 disputera ensuite le troisième et dernier tour face au vainqueur du duel entre le Congo, l’Angola et la Namibie. Une ultime étape qui permettra de décrocher l’un des billets qualificatifs pour la phase finale de la CAN U23.

Les rencontres du deuxième tour sont programmées les 9 et 17 novembre 2026 pour les manches aller et retour. Le troisième tour se disputera quant à lui en mars 2027.

Un double objectif pour le Syli espoir

Quatrième lors de la précédente édition en 2023, la Guinée vise un retour dans le dernier carré continental.

Cette campagne revêt également un enjeu majeur puisque la CAN U23 2027, prévue en Égypte, servira de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.