Justice : l’activiste Bella Bah est libre

Condamné à six mois de prison, dont cinq avec sursis, pour « injure et diffamation par le biais d’un système informatique » à l’encontre de l’imam Elhadj Mamadou Saliou Camara, l’activiste Abdourahmane Bella Bah a recouvré la liberté ce vendredi 11 septembre 2026.

L’annonce de sa libération a été faite par son épouse sur Facebook. « Alhamdoulillah ! J’ai la joie de vous annoncer que mon mari Bella Bah vient d’être libéré », a-t-elle écrit, avant de remercier les personnes qui ont soutenu la famille durant sa détention.

« Après cette période particulièrement difficile, nous pouvons enfin pousser un grand soupir de soulagement. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus, de près ou de loin, par leurs prières, leurs messages, leur présence et leurs contributions », a-t-elle ajouté.

Le Tribunal de première instance de Dixinn avait rendu son verdict le 19 août dernier dans l’affaire opposant Bella Bah à Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Il avait été arrêté le 8 août. Reconnu coupable des faits d’«injure et diffamation par le biais d’un système informatique», l’activiste avait été condamné à six mois de prison, dont cinq avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de 40 millions de francs guinéens.