Le Maroc et la Tunisie sont les premières équipes de la zone Afrique à avoir validé leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le suspense reste entier dans le continent avant les deux dernières journées des éliminatoires prévues en octobre prochain.

La 8ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde de la zone Afrique s’est jouée du 7 au 9 septembre dernier sur les pelouses du continent. A l’issue des matchs de cette journée, la Tunisie a rejoint le Maroc, déjà qualifié dès la 7e journée, pour le prochain mondial.

Les lions de l’Atlas dominent largement le groupe C, où ils totalisent 21 points après 7 victoires en 7 matchs joués. Demi-finaliste lors de l’édition 2022, la sélection marocaine disputera sa 7ème coupe du monde, en Amérique du Nord.

Leader du groupe H, la Tunisie s’est qualifiée sans trembler. Les Aigles du Carthage comptent 22 points après 8 matchs joués. Les Tunisiens vont disputé leur 7ème coupe du monde espérant briser enfin le plafond vert en accédant au tour suivant de la compétition.

L’Égypte, l’Algérie et le Cap-Vert à un pas du Mondial

Dans leurs groupes respectifs, l’Égypte, l’Algérie et le Cap-Vert sont proches du but. Il manque deux points aux Pharaons, ainsi que trois unités aux Fennecs et aux requins bleus du Cap-Vert pour valider leur billet pour l’Amérique du Nord.

Absents lors en 2022, L’Égypte et l’Algérie espèrent enfin retrouver la plus grande mèche du football mondial. De son côté, le Cap-Vert entend créer un exploit historique en se qualifiant pour la première fois à une coupe du monde.

Le suspense demeure entier

Après les qualifications du Maroc et de la Tunisie, il reste donc sept places à pourvoir sur le continent.

Tous leaders de leurs poules, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Afrique du Sud ont aussi leur destin en main.

Les deux dernières journées des éliminatoires dans la zone Afrique auront lieu mi-octobre.

A noter que seuls les leaders des neuf groupes, au terme des 10 journées qualificatives, seront directement qualifiés pour le Mondial 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un tournoi de barrage Afrique à quatre équipes du 10 au 18 novembre 2025: deux demi-finales (sur un match chacune) et une finale.

Le vainqueur de ce barrage participera à un tournoi de barrage de la FIFA qui comptera une équipe de chacune des six confédérations de la FIFA, à l’exception de l’UEFA, ainsi qu’une équipe supplémentaire issue de la confédération hôte du Mondial (Concacaf).