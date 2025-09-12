Le Groupe SUNU, présent dans 17 pays d’Afrique depuis 1998, a officiellement inauguré ce vendredi 12 septembre 2025, son nouveau siège à Conakry. La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Bah Oury, de représentants des institutions financières et de nombreux hauts responsables de l’administration guinéenne.

Avec ce bâtiment moderne de cinq étages, SUNU Assurances réaffirme sa volonté d’accompagner le développement du secteur de l’assurance en Guinée. Ce siège, pensé pour être à la fois fonctionnel et accessible, illustre la solidité du groupe et son engagement à jouer un rôle moteur dans l’inclusion financière du pays.

Au-delà de l’infrastructure, ce nouvel espace a été conçu pour offrir une expérience client repensée : démarches simplifiées, délais réduits, services digitalisés et accueil personnalisé. « Ce siège, nous l’avons pensé autour de l’expérience client, afin d’offrir écoute, proximité et solutions adaptées », a souligné Mme Mariame Bah Barry, directrice générale de SUNU Assurances Guinée.

Elle a également insisté sur les valeurs humaines qui guident l’action du groupe : transparence, réactivité et respect des engagements. « Chers collègues, ce siège est avant tout votre maison. C’est votre professionnalisme et votre esprit d’équipe qui traduisent la confiance de nos clients en réalité », a-t-elle ajouté en s’adressant aux collaborateurs.

Pour M. Thierno Oury Bah, président du Conseil d’administration, cette inauguration marque une étape clé : « Ce siège est à la fois un centre de services de qualité et un symbole de confiance dans l’avenir de la Guinée et du continent africain. »

La Banque centrale de la République de Guinée, représentée par son premier vice-gouverneur, El Hadj Mohamed Lamine Conté, a salué l’initiative, rappelant que l’acquisition de sièges sociaux modernes est désormais une exigence nationale pour renforcer l’image et la solidité des institutions financières.

Le Premier ministre Bah Oury a, pour sa part, souligné l’importance stratégique de l’assurance dans le financement du développement et la mobilisation de l’épargne nationale. « L’assurance est l’un des piliers du programme Simandou 2040. Elle permet de sécuriser l’avenir des ménages, mais aussi de libérer des capitaux nécessaires aux investissements publics », a-t-il déclaré, appelant à renforcer la culture assurantielle en Guinée.

SUNU Assurances prévoit de lancer prochainement de nouveaux projets numériques et des programmes de sensibilisation pour démocratiser l’accès à l’assurance et répondre aux besoins réels des Guinéens.

Depuis son implantation en 2012, le groupe propose en Guinée une large gamme de produits via ses deux filiales – SUNU Assurances Vie Guinée et SUNU Assurances IARD Guinée – confirmant son rôle de partenaire de confiance des particuliers et des entreprises.

Avec ce nouveau siège, SUNU Assurances ambitionne de consolider son statut d’acteur de référence du secteur financier guinéen, tout en restant fidèle à sa devise : « Le client au centre de tout ».