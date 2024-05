L’activiste des droits de l’homme, responsable de programme de Démocratie sans violence – Baïonnette intelligente (DSV-BI), Mamadou Kaly Diallo, a exprimé sa déception face à la violation des droits et libertés en Guinée.

Malgré le fait que la Guinée a souscrit à la déclaration universelle des droits de l’homme, qui a joué un rôle crucial dans le cadre du maintien de la paix dans le monde, Kaly souligne que le pays s’illustre dans les violations répétitives des droits des citoyens.

Cela se traduit, entre autres, par les restrictions imposées aux médias privés, à travers le brouillage des ondes et le retrait des chaînes de télévision des bouquets Startimes et Canal+.

Dans le contexte actuel, l’activiste se demande s’il faut se réjouir et garder espoir, ou s’il faut se préoccuper et s’indigner des restrictions et des violations de ces libertés publiques en République de Guinée.

“Eu égard à tous ces faits, la sphère médiatique guinéenne ne devait en aucun cas et en aucune manière subir ces violations à savoir : le brouillage des ondes, le retrait de certains groupes des médias sur Canal+, le harcèlement, les poursuites sans respect de la loi organique portant sur la dépénalisation des délits de presse et les suspensions des journalistes”, estime M. Diallo.

De nos jours, ajoute Kaly, ces violations de ces droits civils et politiques “ont grandement et gravement affecté les droits sociaux économiques et culturels en République de Guinée qui à leurs tours ont produit des effets néfastes sur la vie sociopolitique du pays”.

“C’est ainsi que beaucoup des citoyens guinéens, journalistes, promoteurs des médias, pères et mères de famille se retrouvent illégalement et arbitrairement en congé technique ou chômage forcé”, déplore l’activiste.

Profitant de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, Mamadou Kay Diallo exprime son soutien, à l’ensemble de la presse guinéenne victime de l’injustice et à tous les médias qui subissent des restrictions depuis plus de 5 mois maintenant.