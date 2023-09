L’inspecteur général du commerce de la région de Conakry, Bakary Camara et le président de la Fédération nationale de boulangers et pâtissiers de Guinée, Mamadou Adama Diallo, étaient devant la presse ce mardi 12 septembre 2023. Il était question de rassurer la population de Conakry sur la disponibilité du pain en Guinée et au prix habituel.

A l’occasion de cette conference de presse, l’inspecteur général du commerce indique qu’il existe des spéculations sur un éventuel manque de pain ou de hausse de prix dans dans la zone de Conakry. Pour mettre fin à cette situation il a décidé de prendre la parole au côté des boulangers.

“Il est question de parler de la boulangerie. Nous avons exhorté la fédération quant à la disponibilité du pain en Guinée. Particulièrement à Conakry parce que je crois qu’après le riz, il n’y a pas une autre denrée plus consommée que le pain. C’est pourquoi à chaque fois que le problème de pain se pause, ça préoccupe l’État. Il faut éclairer l’opinion. Aujourd’hui, il faut dire sans ambages que toutes les dispositions sont prises pour que cette denrée soit disponible. La fédération nationale des boulangers a rassuré le ministère du commerce quant à la disponibilité du pain”, a rassuré Bakary Camara