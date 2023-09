Le ministre des Postes, Télécommunications et de l’économie numérique (MPTEN), également porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a réagi ce mardi 12 septembre 2023, au blocage des accès du site Guineematin.com et de Inquisiteur.com, dans les GG sur Espace TV.

Le site Guineematin.com et Inquisiteur.net, le premier depuis le 15 août, et le second depuis le 1er septembre, sont inaccessibles en Guinée sans VPN. Les fournisseurs d’accès et les autorités de la transition sont soupçonnés d’être derrière ces restrictions.

Le ministre Ousmane Gaoual Diallo a rejeté toute responsabilité du gouvernement de la transition dans cette situation. ‘«Ce n’est pas lié au Ministère, je peux vous le garantir», a-t-il rassuré tout en pointant la responsabilité des hébergeurs.

«Quand le gouvernement décide de bloquer un site en Guinée, on le bloque au niveau de USP, vous ne passez même pas par VPN, vous ne passez par aucune méthode. C’est comme si on prend votre ADN on met à l’aéroport, quelle que soit l’identité que vous prenez pour aller là-bas, vous allez être reconnu et recalé. Si vous passez par des méthodes de contournement ce qu’on ne vous a pas bloqué», a ajouté le ministre.

Récemment déclaré «Ennemi de la presse guinéenne» après avoir annoncé que le gouvernement n’hésitera pas à fermer des médias réfractaires, le ministre Gaoual s exprimé sa volonté de réconcilier avec la presse.