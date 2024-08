Le directeur général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), Mohamed Aribot, ainsi que trois de ses collaborateurs, se trouvent au cœur d’une affaire judiciaire portant sur des accusations graves de corruption et d’enrichissement illicite. Les autres personnes impliquées dans cette affaire sont Mohamed Nongo Soumah, comptable à l’AGUIPE, Joseph Massapissi Ouendeno, assistant comptable, et Lamine Traoré, contrôleur financier de l’agence.

Selon des sources judiciaires, ces quatre hauts responsables sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, complicité et corruption, au détriment de l’État guinéen.

Le Doyen des Juges d’Instruction près le tribunal de première instance de Kaloum, Aly Badra Komah, a ordonné que Mohamed Aribot et ses collaborateurs soient placés sous contrôle judiciaire. Ce contrôle est assorti de plusieurs obligations strictes, conformément à l’article 239 du Code de procédure pénale guinéen.

Les conditions imposées comprennent notamment l’interdiction de quitter Conakry, Coyah et Dubréka sans en informer le Doyen des Juges d’Instruction ou le greffe du tribunal. De plus, les inculpés doivent déposer leurs documents de voyage, y compris leurs passeports, auprès de la greffière du cabinet d’instruction, et ce, au plus tard le mardi 13 août 2024. Ils sont également tenus de se présenter chaque lundi à 10 heures au cabinet d’instruction et de répondre immédiatement à toute convocation émise par les autorités judiciaires.

En outre, un cautionnement financier a été fixé pour garantir leur représentation en justice. Mohamed Aribot doit verser la somme de 20 millions de francs, tandis que ses collaborateurs Mohamed Nongo Soumah, Joseph Massapissi Ouendeno, et Lamine Traoré doivent chacun s’acquitter d’un montant de 15 millions de francs guinéens. Ce cautionnement doit être versé au plus tard le mardi 13 août 2024.

Le tribunal a averti que tout manquement aux obligations imposées entraînera la révocation immédiate du contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire des inculpés.

Ces mesures ont été prises le 9 août 2024.