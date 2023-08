L’ancien Premier ministre guinéen, Louceny Fall, a procédé ce samedi 12 août 2023, au lancement du mouvement politique dénommé Union nationale des patriotes de Guinée(UNPG). Il a profité de l’occasion pour décliner les missions du mouvement.

Dans son discours de circonstance, l’ancien représentant spécial des Nations unies pour l’Afrique centrale, a laissé entendre que l’édification d’une Guinée unie et prospère, hier comme aujourd’hui, a été la constante de son engagement politique et de son action publique. Il ajoute que servir, a toujours été au cœur de son combat au quotidien aux différents postes de responsabilité qu’il a eu l’honneur et le privilège d’assumer au service de la Guinée et de la paix dans le monde durant les quatre dernières décennies.

« C’est au regard des enjeux actuels et futurs auxquels fait face notre pays et de l’appel pressant de nombreux compatriotes de toutes les régions naturelles du pays, m’encourageant à me réengager dans la politique, que j’ai décidé, avec des filles et fils du pays portant les mêmes aspirations et les mêmes valeurs, de créer le mouvement politique dénommé : Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG).

Ensemble, nous sommes et serons toujours plus forts. L’Union Nationale des Patriotes incarne l’unité, la fraternité et la solidarité entre toutes les composantes de notre société. Nous croyons fermement que la diversité de notre nation est notre plus grande richesse. C’est en valorisant nos différences culturelles, ethniques et sociales que nous pourrons avancer vers un avenir plus prospère.

Ce parti politique ouvert à tous, se définit comme un rassemblement de Guinéennes et de Guinéens, soucieux de servir la Guinée et de contribuer efficacement à son développement harmonieux, en vue de satisfaire les besoins essentiels des populations.

Sur la voie de cette exaltante mission, nous aurons à cœur d’œuvrer avec toutes les compétences, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour consolider les fondements du développement économique et social de notre pays.

Le sens de notre rassemblement politique est de bâtir les fondements d’une société démocratique qui assurera à chaque Guinéen une vie sociale fondée sur le mérite et la compétence. Pour atteindre cet ambitieux et noble objectif, nous engagerons les réformes indispensables à l’émergence économique du pays », a indiqué François Louceny Fall.

L’ancien premier ministre précise que le projet de programme de l’UNPG qui à ce stade n’est qu’une esquisse se décline de la manière suivante : «L’un des tout premiers chantiers que nous allons ouvrir ensemble, sera la diversification de l’économie nationale en privilégiant la modernisation de l’agriculture avec des moyens financiers et techniques conséquents pour financer les projets agricoles. La création d’une banque de développement agricole sera un socle sur lequel reposera cette nouvelle politique agricole.

L’utilisation rationnelle et la transformation sur place de nos ressources naturelles s’inscrites en priorité dans notre programme. Elle sera un puissant levier de développement. C’est elle qui nous fournira une indispensable valeur ajoutée. C’est elle qui débouchera sur la création de centaines de milliers d’emplois, notamment pour nos jeunes qui ont tant besoin et soif de participer au développement du pays. Ils veulent, les jeunes, les filles et les garçons, prendre leur légitime part à ce développement en s’investissant pleinement dans leurs domaines de compétence.

De même, il va de soi, l’un ne va pas sans l’autre, l’autonomisation des femmes et un soutien massif à leur entrepreneuriat, s’inscrira dans notre programme en toutes premières priorités.

En tant que patriotes, nous avons la responsabilité de protéger notre environnement et d’utiliser nos ressources naturelles avec sagesse. Notre engagement en faveur du développement durable permettra aux générations futures de continuer à bénéficier des richesses de notre pays..

D’emblée je le dis et nous le ferons ensemble, le pays sera considérablement industrialisé. Ne nous leurrons pas, tant que nous continuerons à importer tout et tout, de l’aiguille à coudre au tracteur à labourer, nous n’irons nulle part. L’industrialisation à outrance du pays sera la clef de voûte de notre développement. Nous en avons largement les moyens. Nous le ferons. Nous emboîterons le pas à la transition qui a mis notre bauxite sur ce chemin salutaire. La mise en place d’un cadre juridique favorable, indispensable pour attirer les investissements privés nécessaires à la création d’unités industrielles, de petites et moyennes entreprises sera enclenchée dès les premiers mois après l’élection, si, comme nous l’espérons vivement, l’UNPG l’emporte.»