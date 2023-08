En guise de solidarité, le ministre des Postes et télécommunications, Ousmane Gaoual Diallo, a offert 18 motos et une enveloppe symbolique de 8 à 20 millions GNF, à 9 victimes des manifestations politiques sous l’ère d’Alpha Condé. Cette œuvre de charité a été très mal vue par le parti UFDG auquel le ministre Gaoual a milité avant d’être viré.

Le coordinateur des fédérations de l’intérieur, Cellou Balde a lancé une pique contre le donateur. Il pense que ce don est purement politique. A l’en croire depuis la première victime Zakariaou, le 03 avril 2011 jusqu’à nos jours, l’UFDG et son président Cellou Dalein Diallo n’ont ménagé aucun effort pour assister les victimes de « répressions sauvages des régimes » qui ont gouverné la Guinée. « Ce sont-elles des œuvres de charité ou c’est de la manipulation politique ? Comme nous l’avons l’habitude d’assister dans notre pays, nous obtenons à un moment donné des leaders politiques en 2015, 2017 et en 2020 s’étaient adonnés aux mêmes pratiques », a lancé Cellou Baldé.

Depuis l’arrivée du Comité national de rassemblement et du développement (CNRD) au pouvoir le 05 septembre 2021 suite au coup d’État qui a renversé le Pr Alpha Condé plus de 25 jeunes ont perdu la vie pendant les manifestations politiques. Face à cette situation, l’ancien député uninominal de Labé Cellou Balde invite Ousmane Gaoual Diallo de se battre pour que justice leur soit rendue. « Pour qu’il ait indemnisation, une réparation juste et équitable soit accordée à ces familles dans le cadre du droit, de la réconciliation nationale et non pas dans le cadre de l’argent qu’on a subtilisé dans les caisses de l’État. C’est à ça que nous appelons. Les victimes nous leur demandons de prendre tout ce qu’on leur a donné, c’est l’argent public, c’est l’argent de la Guinée. Ils n’ont cas utilisé. Qu’ils (les victimes) sachent que l’UFDG restera toujours à leur côté » a-t-il déclaré ce samedi 12 octobre à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de parti.