Le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a lancé un appel en faveur du développement durable, mettant en avant l’importance du secteur agricole. Lors de son intervention à la plénière du lundi 7 juillet 2024, il a exhorté la population à concentrer ses efforts sur l’agriculture, qu’il considère comme un secteur clé pour le développement du pays.

Dr Dansa Kourouma a mis en garde contre les dangers de l’exploitation minière non régulée, soulignant que la Guinée doit reconsidérer ses priorités. Il a précisé que les ressources naturelles, bien qu’importantes, doivent être gérées de manière à garantir un avenir durable pour les générations futures.

“Il s’agit d’un contrat entre le gouvernement et le peuple. Les ressources sont mobilisées et gérées par le gouvernement et le peuple s’attend à des services de qualité. Nous avons l’obligation d’examiner ce contrat et donner à César ce qui lui appartient. L’environnement (l’agriculture et l’élevage) est un débat parce que c’est le patron de l’économie dans les autres pays et chez nous, c’est le parent pauvre. C’est de lui que tout le monde abuse,” a déclaré le président du CNT.

Il a comparé les valeurs économiques des ressources naturelles, en indiquant que si la tonne de bauxite se négocie à 70 dollars, celle du riz coûte 650 dollars. Il a souligné que l’agriculture offre des avantages renouvelables contrairement à l’extraction de bauxite, qui laisse des cicatrices permanentes sur le paysage.

“Nous devons miser sur l’agriculture. Un hectare, nous pouvons cultiver trois fois dessus, trois spéculations différentes avec des valeurs marchandes différentes. Par contre, la bauxite ne se régénère pas. Quand nous prenons une tonne de bauxite, ça laisse un trou béant qu’on ne peut pas remplacer. Nous pouvons utiliser une terre agricole pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Si nous ne prenons pas garde, la Chine aura plus de réserves de bauxite que la Guinée parce qu’elle achète, elle stocke et elle revend sur le marché international et nous, nous ne faisons que vendre,” a-t-il averti.

Dr Kourouma a insisté sur le fait que la destruction des terres agricoles pour l’exploitation minière est irréversible et a exhorté les membres du gouvernement à prendre des mesures concrètes pour assurer un développement durable. “Si nous n’avons pas de terre agricole, nous serons condamnés à l’importation du riz. Les terres qui sont détruites pour l’exploitation minière ne peuvent être restaurées pour l’agriculture donc faisons attention surtout les membres du gouvernement. Posons des actes pour un développement durable,” a-t-il conclu.