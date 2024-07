Contrairement aux informations précédemment diffusées dans la presse par ses proches et la Maison des Associations et ONG (MAOG), Alpha Bayo n’a pas été arrêté. Selon l’intéressé lui-même, il est actuellement en lieu sûr. Il a fait cette déclaration à travers une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 12 juillet 2024.

“J’ai échappé à une arrestation rocambolesque hier jeudi aux environs de 17h. Grâce à Dieu et à la vigilance de mon entourage, j’ai réussi à m’échapper. Je voudrais informer l’opinion publique nationale et internationale que je vais bien et que je suis dans un endroit sûr,” a écrit Alpha Bayo.

Le coordinateur de la MAOG a précisé que ses proches ont pensé au pire lorsqu’ils ont perdu sa trace. C’est ce qui les aurait poussés à annoncer son arrestation. “Perdus de vue et inquiets pour ma sécurité et mon intégrité physique, une annonce a été faite sur mon arrestation,” a-t-il expliqué.