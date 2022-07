Alphonse Charles Wright a été installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 12 juillet 2022, en tant que ministre de la justice, Garde des Sceaux et des droits de l’homme. La passation de service entre lui et Me Moriba Alain a eu lieu ce mardi 12 juillet 2022, au ministère.

Monsieur Wright a été installé par le ministre Secrétaire général du gouvernement, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il s’agit entre entre de Amara Camara, Secrétaire général à la présidence; du ministre de la sécurité et de la protection civile, Bachir Diallo; les ministres de la santé, de l’environnement, de l’éducation et celui de l’information et de la communication.

Le ministre entrant a indiqué que le président de la transition « concentre tout son attention et ses priorités à la justice et il veut qu’elle soit la boussole.»

Pour cela, Alphonse Charles Wright s’est engagé à faciliter l’accès aux droits et à la justice pour tous les citoyens, à amplifier la lutte contre la corruption, à appuyer l’engagement des nouvelles autorités dans la transparence et la moralisation de la gestion des affaires publiques par le renforcement des capacités de la CRIEF, donner les moyens à la justice pour mineurs et construire et équiper les tribunaux de premières instances.