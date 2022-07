De 30 à 10, les prétendants pour le prestigieux titre de « Joueur africain de l’année 2022 » se précisent. Auteur d’une saison convaincante, le guinéen Naby Keita est encore en lice pour la distinction.

La prestigieuse cérémonie de récompense « CAF Awards » est de retour après une année de disette et dévoilera ce 21 juillet à Rabat, les meilleurs joueurs africains de l’année.

Si 30 joueurs étaient concernés dans un premier temps, la liste des prétendants pour cette catégorie est passée à 10. Seul représentant guinéen dans ce short liste, Naby Keita devra surclasser d’autres grands noms. Le sénégalais Sadio Mané, tenant du titre, Mohamed Salah ou encore Riyad Mahrez.

Les 10 nominés :

Riyad Mahrez (Algérie)

Karl Toko Ekambi (Cameroun)

Vincent Aboubakar (Cameroun)

Sébastien Haller (Côte d’Ivoire)

Mohamed Salah (Égypte)

Naby Keita (Guinée)

Achraf Hakimi (Maroc)

Édouard Mendy (Sénégal)

Kalidou Koulibaly (Sénégal)

Sadio Mané (Sénégal)

10x #CAFAwards2022 Player of the Year (Men) nominees! 🏆

Which of them will be shortlisted? ✨ pic.twitter.com/qFi5Qb07Gq

— CAF (@CAF_Online) July 11, 2022