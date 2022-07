L’ancien président de la transition de 2009, Moussa Dadis Camara est à Conakry pour un séjour, selon plusieurs sources. La présidente de l’association des victimes, parents et amis des massacres du 28 septembre, apprenant cette informations, à lancé à nouveau un appel aux autorités de la transition.

Dans l’entretien qu’elle nous a accordé dans la matinée de ce mardi, Dame Asmaou Diallo, a laissé entendre qu’elle a appris la présence de Moussa Dadis Camara à Conakry, comme tout citoyen ordinaire. Cependant, elle n’a pas hésité d’émettre des doutes sur cette présence de l’ancien chef de la junte en cette période transitoire.

«Je ne sais pas pourquoi il se cache pour venir en Guinée. Il a dit qu’il est prêt à répondre à la justice guinéenne si maintenant il rentre clandestinement dans le pays, on ne sait pas pour combien de temps et qui l’a invité. C’est un agenda caché alors. En tout cas, nous, on est toujours déterminés pour qu’il y ait justice pour les évènements du 28 septembre 2009. On ne sait quel jeu ils (les autorités et Dadis ndlr) sont en train de faire mais ça va ressortir. Et si la Guinée refuse de juger, parce que c’est ce qu’on voit depuis maintenant 13 ans, la CPI pourrait reprendre. Ça au moins c’est clair et on ne le souhaite pas», a prévenu la présidente de l’AVIPA.

Au colonel Mamadi Doumbouya, elle lui demande de faire tout pour permettre à la justice de trancher dans le dossier, pour prendre un honneur.

«J’ai toujours dit au colonel Doumbouya d’accepter de juger ce dossier parce que, le 5 septembre, il a dit qu’il est venu pour rétablir la justice, on espère qu’il va faire le nécessaire pour prendre cet honneur. Parce que, la justice dans cette affaire lui fera honneur. S’il arrive à organiser le procès, j’espère que toute la Guinée va applaudir pour lui.»