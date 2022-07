Au quartier Konkola de la commune urbaine de Labé, Mamadou Hawa Barry et ses enfants, Mariama Ciré Bah âgée d’un an et Ibrahima Bah, 7 ans, ont tous été tués après l’utilisation d’un insecticide dans la maison. La mauvaise nouvelle du drame a été répandue aussitôt dans la ville ce mardi 12 juillet 2022.

«C’est à 7 heures que j’ai été informé qu’une mère avait utilisé un produit la veille, notamment un comprimé pour tuer des cafards. A mon arrivé, la petite était déjà décédée. La maman était vivante mais très fatiguée, son autre enfant également. Ils ont été admis à l’hôpital régional, mais la maman est décédée dès l’arrivée. Le petit garçon était vivant jusqu’au moment où nous quittions les lieux afin d’informer la famille de la mort de la femme. Alors qu’on était avec la famille, c’est en ce moment que l’hôpital nous a appelés pour nous annoncer la mort du petit. C’est vraiment triste», a expliqué Thierno Abdoulaye Dramé, chef du quartier de Konkola.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360