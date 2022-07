Jusque-là procureur général près la cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright a été bombardé le week-end dernier ministre de la justice garde des sceaux.

Quelques jours après, le départ de Charles Wright du parquet général de Conakry est diversement apprécié au sein de l’opinion publique.

Au sein de la classe politique, certains acteurs semblent regretter son départ vu son promptitude à se saisit de certains dossiers judiciaires importants.

Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD se base déjà sur le profil du nouveau procureur de la République : «Ce qui doit nous intéresser, c’est comment sortir de cette situation de crise, cette situation de manque de ressource humaine. Pour qu’il y ait ça, il faut la communication entre la classe politique et ceux qui dirigent le pays. Mais je vous le jure, si un pays n’a pas un procureur serein, un procureur sage, un procureur réfléchi, vite fait, dans une situation de ces genres qu’il conduit le pays en erreur», alerte cet acteur politique et ancien député.

Alphonse Charles Wright fait partie des meilleurs magistrats du pays de l’avis de plusieurs observateurs. Abdoulaye Kourouma partage cette appréciation certes, mais regrette les derniers actes que le désormais ancien procureur a posés.

Parmi ces actes, figure la méthode utilisée pour l’opération d’interpellation des trois leaders du Front national pour la défense de la constitution.

«C’est au moment où le monde entier est en train de dire qu’en Guinée les acteurs commencent à dialoguer, le lendemain où on attend l’arrivée d’un médiateur de la CEDEAO, il y a un groupe des personnes important qui est inquiété, qui est violenté et qui est arrêté et emprisonné», regrette-t-il.

Sur l’arrestation de Foniké Menguè et ses camarades de la coordination nationale du FNDC, Abdoulaye Kourouma affirme que le moment n’était pas ‘’opportun’’ de se livrer à un tel spectacle.

C’est pourquoi le leader du RRD conseille le procureur général qui remplacera Charles Wright, de prôner la concertation dans ses prises de décisions.