Des interrogations s’intensifient sur l’absence prolongée du président de l’Ufr en Guinée. D’aucuns estiment que Sidya Touré continue à ‘’fuir’’ son pays pour crainte d’avoir été ‘’épinglé’’ par la justice.

Le secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR), a dit ce mardi que Sidya Touré n’a pas ‘’peur’’ de rentrer au pays. Mais, soutient Saikou Yaya Barry:

«Nous en tant que militants et responsables, sommes inquiets de sa sécurité en Guinée. Nous nous souvenons toujours de ce qui s’est passé le 28 septembre 2009. À cette date au stade, nous avons vu des soldats non contrôlés, venir saccager le domicile du président Sidya Touré, et emporter des véhicules avec eux. Nous avons cela en histoire. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous avons vu de la manière dont Sidya et Cellou ont été expulsés de leurs domiciles, cela donne des signes qui prouvent à suffisance que sa sécurité n’est pas suffisamment assurée pour le moment. Le jour où cela se fera, et le moment où on viendra au dialogue et que les choses sérieuses commencent dans le pays, il rentrera…»

Monsieur Barry a affirmé au micro des journalistes de la radio fim, qu’ils ont des informations venant des sources concordantes, et qui révèlent que l’ancien président Alpha Condé avait posé des conditions à la junte pour qu’il signe sa lettre de démission. Et ces conditions sont entre autres : « Ecarter Cellou et Sidya de la scène politique. Nous avons cette information.»