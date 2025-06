Élu ce jeudi 12 juin 2025 à la présidence du Conseil d’administration de l’Association des magistrats de Guinée (AMG), le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara, qui a présidé le procès historique du 28 septembre 2009, a livré ses premières impressions dans un discours axé sur l’éthique, la cohésion et la responsabilité au sein de la magistrature.

Dans son allocution, il a d’abord salué le travail accompli par l’équipe sortante, avant de mettre l’accent sur la nécessité de renforcer l’unité au sein de la corporation. « L’Association des magistrats de Guinée n’est pas une tribune de clans. Elle est une structure d’unité professionnelle, de réflexion, de veille déontologique et de défense des intérêts de la magistrature », a-t-il rappelé.

Insistant sur l’exigence d’intégrité morale dans l’exercice de la fonction, le nouveau président a mis en garde contre les dérives individuelles qui peuvent ébranler l’ensemble du système judiciaire. « Un magistrat qui renonce à l’éthique affaiblit toute la justice. Un magistrat qui agit sans loyauté compromet l’indépendance qu’il réclame. Un magistrat qui divise trahit le serment qu’il a prêté », a-t-il déclaré avec gravité.

Dans un contexte marqué par des tensions internes et des divisions au sein de l’institution judiciaire, Ibrahima Sory 2 Tounkara a lancé un appel solennel à la responsabilité collective. « Notre responsabilité morale et professionnelle nous impose de dépasser les conflits pour construire une culture d’unité et de respect mutuel. C’est dans l’union et l’exemplarité que nous redonnerons toute sa crédibilité à notre association et à la justice guinéenne », a-t-il affirmé.

Pour atteindre cet objectif, il s’est engagé à instaurer un dialogue constant et inclusif au sein de l’AMG. « Nous nous engageons à ouvrir un cadre de dialogue permanent, démocratique et inclusif, où chacun aura la possibilité de s’exprimer, de proposer et de construire. Nous nous engageons à renforcer les mécanismes internes de veille déontologique au sein de notre association, sans esprit de chasse aux sorcières, mais avec la ferme volonté de faire respecter nos principes. Promouvoir des actions de formation, de solidarité et de coordination, afin que chaque magistrat, quel que soit son plan, se sente protégé, valorisé et entendu », a-t-il promis.

Pour conclure, le nouveau président a lancé un appel à ses pairs en faveur d’une refondation collective de l’association. « Nous tendons la main à tous, sans exclusion, pour reconstruire ensemble l’unité de notre association. Ce n’est que dans l’union et dans l’exemplarité que nous pourrons redonner toute sa crédibilité à notre association et, au-delà, à la justice guinéenne. Notre responsabilité morale et professionnelle nous impose aujourd’hui de sortir des logiques d’affrontement pour entrer résolument dans une culture d’unité, de respect mutuel et de dépassement de soi », a-t-il conclu.