Mis en œuvre par le PNUD, avec l’apport des ministères de la Jeunesse et l’emploi des jeunes, de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, le programme de mentorat du projet » Youth Connekt for Women » a été lancé ce vendredi 11 juin 2021 à l’hôtel Palm camayenne de Conakry.

C’est une initiative financée par la fédération de l’ambassade de la Russie en Guinée avec l’appui technique de l’APIP et l’AGUIPE. Youth Connekt for Women a pour objectif de promouvoir l’indépendance économique des jeunes femmes âgées de 18-35 ans, évoluant déjà dans l’entrepreneuriat.

Pour cette première phase, 600 jeunes femmes entrepreneures ont été identifiées sur l’ensemble du territoire, en vue de bénéficier dudit projet. Elles seront mentorées par 47 personnes qui permettront de faciliter le suivi et l’accompagnement de ces femmes dans le développement de leurs entreprises pendant toute la période du mentorat.

«Au nom du représentant résident du PNUD, mes remerciements vont à l’endroit de l’ambassadeur de la Russie qui est notre partenaire financier sur ce projet qui fait partie de Youth Connekt qui est un programme plus large qui porte sur l’insertion socioéconomique des jeunes en Guinée et qui mobilise un ensemble de partenaires nationaux sur lequel nous sommes engagés pour plusieurs années et j’espère pour encore longtemps, parce-que nous avons déjà atteint un certain nombre de résultats qualitatifs. c’est un projet assez unique, c’est un projet qui porte sur le mentorat féminin, c’est-à-dire, l’accompagnement des femmes entrepreneures par des femmes plus expérimentées qui vont assurer un suivi individuel et personnalisé de ces femmes, ça c’est unique.C’est une phase pilote et on pourra aller beaucoup plus loin par la suite», a déclaré Naima Pages, chef d’équipe des grands programmes de transformation économique et développement durable au PNUD.

De son côté, la ministre de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes s’est réjouit de la réalisation de ce projet qui contribue non seulement à autonomiser la couche féminine mais aussi lutter contre le chômage. «La mise en œuvre de ce projet rentre dans le cadre de l’autonomisation des jeunes femmes et la lutte contre la pauvreté chez elle, à travers le développement de l’entrepreneuriat. C’est à ce titre que je salue avec satisfaction et de joie, le lancement officiel de ce important programme de mentorat qui représente pour nous, une double signification. Il nous offre l’opportunité d’avoir un plus de vaillantes femmes mentores, capables de booster, coacher et d’orienter d’autres femmes à devenir des modèles», a exprimé Assiatou Baldé.