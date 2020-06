Après l’explosion d’une grenade qui a coûté la vie à 4 enfants à Poreko, dans la commune urbaine de Labé, un ancien militaire a été inculpé par le procureur de Labé et placé en détention provisoire.

Au cours d’une déclaration publique ce vendredi 12 juin 2020, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé, Nfallou Doumbouya a annoncé l’inculpation du capitaine Hassimiou Diallo pour « détention illicite d’armes légères et pour dépôt d’engins explosif ».

« Il est à préciser que dans le cadre des enquêtes, les OPJ se sont rendus le même jour au camp Elhadj Oumar Tall et ont visité le magasin abritant les grenades afin de les comparer à celles retrouvées sur le site de l’explosion » a annoncé le procureur Nfallou.

Publicité

Selon les enquêtes des gendarmes, transmises par le procureur Doumbouya, les grenades trouvées sur le lieu de l’explosion ont été comparées à celles stockées au camp Elhadj Oumar Tall, ces grenades dont un a explosé « fait partie d’un lot qui a été offert par la France à la Guinée en appui lors de l’agression rebelle de 2000 et qui ont été distribuées le long des frontières au sud de la Guinée, c’est-à-dire à Pamelap dans Forékariah, à Madina Oula dans Kindia, à Kissidougou et à Guéckédou. Le commandant du camp soutient que cette catégorie de grenades n’a pas été distribuée dans tout le pays et que seuls les militaires déployés le long des frontières peuvent détenir ces grenades. »

Après perquisition des domiciles des militaires retraités habitants dans le quartier Poreko, lieu de l’explosion, « les OPJ ont découvert, en la présence du capitaine Hassimiou Diallo, militaire retraité, et de deux responsables locaux, c’est-à-dire le chef de secteur de Dionga et le président du conseil de quartier de Poréko, trois grenades offensives et une tenue de camouflage qui étaient emballées et gardées dans les toilettes externes de son domicile » conclut le procureur de Labé.