Almamy Straiker est attendu à nouveau à Labé ce samedi 13 mai à l’Espace culturel Enco5 pour un concert allant dans le cadre de la promotion de son album “Poulhosophie”.

Dans un entretien accordé à notre rédaction ce week-end, le philosophe peulh tente de rassurer ces fans et autres en ces termes : ” je fais partie des gens qui font remplir des salles là-bas”. Straiker plus que jamais confiant est convaincu de réussir le pari de tous les défis liés à son concert prévu ce week-end à Labé. Après avoir fait ses preuves à l’amphithéâtre de la région et à la foire de Labé, Almamy Straiker ne craint guère, car il compte déjà sur le soutien de ses fans résidant dans la ville de Karamoko Alpha de Labé.

” J’ai eu déjà à remplir l’amphithéâtre en 2020, plusieurs fois j’ai été invité à la foire de Labé et ça toujours été un carton et cette fois-ci aussi je compte sur les notables de Labé pour qu’ils soient présents”, rassure le rappeur.

Compte tenu des préparatifs liés au concert prévu ce week-end en Guinée profonde, le rappeur dit être bien préparé là-dessus.

“Nous sommes en train de répéter il y a toute une scénographie qui est préparée pour ça derrière, cette fois ça sera différent ça sera du semi-live et un peu du live en gros live et ça sera vraiment un spectacle inchaallahou”, promet Straiker.

Pour rappel, l’Espace culturel Enco5 de Labé peut contenir près de 8 milles spectateurs, l’amphithéâtre 2 mille spectateurs et 25 mille spectateurs à l’aéroport régional de Labé.

Rendez-vous est pris pour ce samedi 13 mai à l’Espace culturel Enco5 de Labé pour un show de taille.