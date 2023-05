Dans une interview exclusive, Raym’s Zabra, artiste guinéen en pleine ascension, nous dévoile son parcours musical singulier. Autrefois actif dans le monde du rap Afro Trap, Zabra a choisi de suivre une voie artistique inattendue en se lançant dans la musique chorale. Passionné par l’évangélisation à travers la musique gospel, il partage avec nous sa transition artistique, les défis auxquels il fait face et l’accueil du public. Découvrez le cheminement remarquable de Raym’s Zabra, un artiste qui a suivi son appel divin et inspire ceux qui l’écoutent à embrasser la spiritualité à travers sa musique.

Guinee360 : Bonsoir ! Pouvez-vous vous présenter s’il vous plaît ?

Raym’s Zabra : Bonsoir ! Je suis Raymond Oularé, connu sous le pseudonyme de Raym’s Zabra. J’ai obtenu un diplôme en comptabilité à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia.

Qui est Zabra et comment êtes-vous arrivé à faire de la musique ?

Zabra est un surnom qui m’a été donné lorsque je dansais le couper décalé, inspiré par l’artiste Dj Arafat. J’ai toujours été passionné par la musique, surtout en écoutant les morceaux de Dj Arafat et plus tard ceux de MHD.

Quel type de musique faisiez-vous auparavant et pourquoi avez-vous choisi ce genre ?

J’étais dans le rap Afro Trap auparavant. J’ai choisi ce genre car j’étais doué pour interpréter les morceaux de MHD et Niska.

Comment avez-vous décidé de changer de genre musical et de vous lancer dans la musique chorale ?

La musique gospel est chantée pour évangéliser au nom de Dieu. J’ai essayé de la chanter pour la première fois en 2019 et j’ai ressenti une véritable vocation pour l’évangélisation. Je suis heureux de ce que j’accomplis aujourd’hui.

Avez-vous réussi à transférer vos fans de l’afro-trap vers la musique chorale ?

Je suis en mission aujourd’hui et les gens ont du mal à comprendre pourquoi j’ai fait ce changement. Cependant, j’essaie de faire des efforts et j’arrive à ramener pas mal de fans sur le chemin de Dieu, qu’ils soient musulmans ou chrétiens.

Comment se porte votre musique chorale en ce moment et comment est-elle perçue par le public ?

Ma musique gospel se porte mieux que mon ancien genre musical et je progresse énormément dans ce domaine, grâce à la présence de Dieu. Le public l’apprécie bien, même s’il y a des personnes qui aimeraient me voir revenir à mon ancien style. Pour ma part, je me sens mieux et je crois que c’est la volonté divine.

Avez-vous des projets à venir, tels qu’une dédicace d’album ou une mixtape ? Pouvez-vous nous en dire plus brièvement ? Où et quand aura lieu cet événement ?

Oui, j’ai déjà sorti un album intitulé “TrapGospel Vol.1” disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le concert de dédicace de l’album est prévu ce dimanche 14 mai à l’archevêché de Conakry à Kaloum.

Quel message aimeriez-vous adresser à vos fans et au public pour les encourager à écouter votre musique chorale ?

À tous mes fans et à tout le public qui me suit, je vous encourage à mettre Dieu dans vos vies et à faire de la patience, du courage et de la persévérance votre devise. Je vous attends nombreux au concert.

Je tiens à te remercier, cher Moustapha Barry, et je souhaite une excellente lecture à tous. Merci.