Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’artiste, blogueuse et comédienne guinéenne M’mah Touré réagit à une prétendue menace qui planerait sur la Guinée et ses habitants.

Selon M’mah Touré, une vision alarmante lui est apparue, évoquant une menace imminente pour la Guinée et sa population. “J’ai eu une vision lors de mon voyage nocturne sur la planète, et ce que j’ai vu n’est pas du tout favorable. J’ai vu quelque chose tomber, et ce n’est pas bon. J’ai également vu une lettre que je vais vous révéler. Je demande aux civils et aux forces de l’ordre de faire preuve de prudence. Dans ma vision, j’ai vu le feu descendre du ciel, et j’ai vu trois hommes grands. Ils ont refusé de montrer leur visage, affirmant que je suis celle qui dévoile tout”, prévient-elle.

Face à cette prétendue menace, elle encourage tous les Guinéens à prier et à effectuer un rituel spécifique.

“Il est nécessaire de prier dans le pays ce vendredi et d’y mettre de la glace pour que la fraîcheur règne. Ceux qui en ont la possibilité devraient le faire, et si tout le monde le fait, ce serait bénéfique pour la population guinéenne et le pays”, ajoute-t-elle.

Elle invite également les personnes à s’unir en cas d’éventuelle attaque contre le pays. “Ceux qui ont connaissance d’une quelconque force doivent s’associer à d’autres forces pour faire face au mal qui se présentera”, conseille-t-elle.

Il convient de rappeler que M’mah Touré est connue pour ses multiples interventions sur les réseaux sociaux abordant de nombreux sujets concernant le pays et d’autres sujets.

Cette déclaration de M’mah Touré survient dans un contexte politique tendu, le pays étant confronté à de nombreuses tensions et rebondissements entre les autorités, les partis politiques et la société civile. Cependant, l’évolution de la situation reste à déterminer.