Pour la première fois depuis sa nomination, l’ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, nouveau Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, s’est adressé à la nation iranienne. Dans ce message solennel, il a juré que l’Iran ne renoncerait pas à venger la mort des martyrs tombés lors des récentes frappes israélo-américaines.

Après avoir rendu grâce à Dieu et remercié le peuple iranien pour son soutien, le nouveau Guide suprême a également adressé ses « sincères remerciements » aux combattants du Front de la Résistance, citant notamment le Yémen, le Hezbollah et la résistance irakienne.

Évoquant les victimes iraniennes des frappes ennemies, Mojtaba Khamenei a promis que la vengeance resterait une priorité nationale. « Je vous assure que nous ne renoncerons pas à venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous projetons ne se limite pas au martyre du grand Leader de la Révolution ; chaque citoyen tombé en martyr aux mains de l’ennemi mérite d’être vengé. Certes, cette vengeance n’a pour l’instant été que partiellement réalisée, mais tant qu’elle ne sera pas pleinement assouvie, elle restera notre priorité absolue, et nous serons particulièrement sensibles au sort de nos enfants. C’est pourquoi le crime délibérément perpétré par l’ennemi à l’école Shajareh Tayyebah de Minab, ainsi que les incidents similaires, revêtent une importance toute particulière », a-t-il déclaré.

S’adressant ensuite aux dirigeants des pays du Moyen-Orient, le Guide suprême a affirmé que l’Iran ne cherchait pas à cibler les États voisins, mais plutôt les intérêts militaires américains présents dans la région. « La cinquième partie de mon discours s’adresse aux dirigeants et personnalités influentes de certains pays de la région. Nous partageons des frontières, terrestres ou maritimes, avec quinze pays et avons toujours souhaité, et souhaitons encore, entretenir des relations chaleureuses et constructives avec chacun d’eux. Cependant, depuis des années, l’ennemi établit progressivement des bases, tant militaires que financières, dans certains de ces pays afin d’asseoir sa domination sur la région. Lors de la récente invasion, certaines bases militaires ont été utilisées et, naturellement, comme nous l’avions explicitement indiqué et sans cibler ces pays, nous n’avons attaqué que ces bases. Désormais, nous serons contraints de poursuivre cette ligne de conduite, bien que nous restions convaincus de la nécessité de l’amitié entre nous et nos voisins. Ces pays doivent clarifier leur position face aux agresseurs qui s’en prennent à notre chère patrie et aux assassins de notre peuple. Je leur recommande de fermer ces bases au plus vite, car ils doivent avoir compris à présent que la prétention américaine d’instaurer la sécurité et la paix n’était qu’un mensonge ».

Se disant confiant quant à l’issue du conflit, Mojtaba Khamenei a également averti que l’Iran réclamerait des réparations pour les dégâts causés par les frappes. « Je tiens à souligner un point essentiel : nous exigerons en tout état de cause des réparations de la part de l’ennemi. S’il refuse, nous saisirons autant de biens que nous le jugerons approprié ; si cela s’avère impossible, nous détruirons une quantité équivalente », a-t-il prévenu.