Alors que les tensions restent vives dans la zone de Kiéssènèye, localité située à la frontière entre la préfecture de Guéckédou, en Guinée, et la ville libérienne de Foya, une délégation gouvernementale du Libéria est attendue à Conakry.

L’annonce a été faite ce jeudi 12 mars 2026 dans un communiqué du ministre libérien de l’Information, qui évoque des efforts diplomatiques bilatéraux et multilatéraux visant à apaiser la situation. Selon le gouvernement libérien, ces démarches impliquent notamment l’Union du fleuve Mano (UFM) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans le but de parvenir à un règlement à l’amiable des tensions frontalières entre le Libéria et la Guinée.

Dans la continuité du récent dialogue Guinée–Libéria tenu à la frontière avec des délégations interministérielles de haut niveau, les autorités de Monrovia annoncent “qu’une délégation de haut niveau sera dépêchée en République de Guinée dans les prochaines 24 heures pour engager un dialogue avec les autorités guinéennes.”