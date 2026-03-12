À travers une série de décrets lus à la télévision nationale ce jeudi 12 mars 2026, le chef de l’Etat, Mamadi Doumbouya, a procédé à la promotion de plusieurs officiers supérieurs des forces armées guinéennes et à des nominations au sein du ministère de la Défense nationale.

Selon ces décrets, le général de brigade Tamba Kalas Tolno, matricule 18562G, est élevé au grade de général de division, avec effet à compter du 1er juin 2026.

Dans le même cadre, plusieurs officiers supérieurs ont également été promus. Les colonels Lancinet Diallo (matricule 17446G) et Abdoulaye Oury Diallo (matricule 25335G) sont élevés au grade de général de brigade.

De son côté, le capitaine de vaisseaux Lamine 2 Camara (matricule 17288) est promu amiral. Ces promotions entreront également en vigueur à partir du 1er juin 2026.

Par ailleurs, un autre décret nomme à titre exceptionnel du colonel Bernard Kantambadouno (matricule 20599G) au grade de lieutenant-colonel.

Au titre du ministère de la Défense nationale, le colonel Bakary Samoura (matricule 19150G) est nommé commandant du bataillon autonome de Guéckédou.