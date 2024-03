La sortie du Premier ministre, Bah Oury, évoquant un possible glissement du chronogramme de la transition guinéenne irrite les Forces vives de Guinée.

Pour les responsables de cette organisation, les affirmations du chef du gouvernement traduisent l’échec de la gouvernance CNRD.

“Cet aveu du Premier ministre est une illustration éloquente de l’échec de la gouvernance du CNRD dénoncée à plusieurs reprises par les Forces Vives de Guinée. Après plus de deux ans de gestion unilatérale de la transition, la Guinée ne dispose pas de projet de Constitution, ni de Code électoral, ni d’Organe de Gestion des Élections, ni de Fichier, ni d’opérateur technique. Ces conditions indispensables à l’organisation des élections n’ont pas été réunies par manque de volonté politique”, estime les Forces vives dans une déclaration publiée ce mardi 12 mars 2024.

Les FVG attirent l’attention de la communauté nationale et internationale sur la gravité de la situation en Guinée et invite la junte à mettre en place un cadre de dialogue avec les forces politiques et sociales.

“Lancent un appel au CNRD pour qu’il prenne la mesure de la crise et s’engage sans délai dans une dynamique de rectification de la transition afin d’éviter à notre pays le chaos. À cet effet, les FVG exigent du CNRD la mise en place d’un cadre de dialogue avec les forces politiques et sociales représentatives de la Nation, conformément à l’article 77 de la Charte de la Transition”, ajoute la déclaration.

Les Forces vives de Guinée ne comptent pas reculer face à son combat pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel. C’est pourquoi, elles invitent leurs militants à plus de mobilisation “pour répondre avec la plus grande combativité aux mots d’ordre qu’elles ne manqueront de lancer pour exiger le retour diligent à l’ordre constitutionnel”.