Le nouveau Premier ministre guinéen était l’invité de RFI, ce mardi 12 mars 2024. Amadou Oury Bah a révélé ce que lui et le président du parti Union des forces démocratiques, Cellou Dalein Diallo, se sont dit suite à sa nomination à la tête du gouvernement de la transition. Au micro de nos confrères de RFI, Bah Oury fait savoir que 72 heures après sa nomination par le général Mamadi Doumbouya, il a été félicité par le leader de l’UFDG.

« Lui-même (Cellou Dalein Diallo, ndlr) a pris l’initiative de m’appeler pour me féliciter et m’encourager. Je l’ai remercié et lui ai fait comprendre qu’il est temps que nous travaillions tous pour assurer un retour à un ordre constitutionnel apaisé. Que les dynamiques en cours dans notre pays doivent être aidées, que le climat politique doit être plus assaini pour éviter une déstabilisation qui pourrait nuire aux intérêts fondamentaux du peuple guinéen ».

Depuis sa prise de fonction à la primature, Bah Oury affirme avoir reçu des cadres du parti de Cellou Dalein Diallo, auxquels il dit avoir expliqué qu’ils doivent travailler à aller au-delà des considérations personnelles et se rendre compte que le pays a besoin de stabilité, d’avoir un climat politique assaini et serein.

« Nous veillerons à ce que les contingences personnelles n’affectent pas les positions que les autorités en situation de responsabilité peuvent prendre », dit-il.

Amadou Oury Bah entretient une relation tendue avec son ancien collègue depuis qu’il a été évincé de l’UFDG, un parti que lui-même a créé.

Par ailleurs, lors de son échange avec Cellou Dalein en exil, le Premier ministre affirme que la question du retour au pays de celui-ci n’a pas été évoquée. Etant donné que le motif est lié à des démêlés judiciaires, Bah Oury, en tant que Premier ministre, se réserve de se prononcer sur les dossiers de cette nature et souhaite que la justice joue pleinement son rôle.