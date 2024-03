Le nouveau Premier ministre et chef du gouvernement de la transition en Guinée, Bah Oury, s’est exprimé ce mardi 12 mars 2024 sur la crise politique qui secoue le pays. Dans l’émission “L’invité d’Afrique de RFI“, il a abordé la question de la nécessité de convaincre les trois principales formations politiques du pays, le RPG, l’UFDG et l’UFR, de renouer avec le CNRD pour engager un dialogue politique constructif.

Dans un contexte où la confiance entre le pouvoir et la classe politique est en crise, Amadou Oury Bah a souligné l’importance de renforcer les relations avec les leaders politiques pour promouvoir un retour à l’ordre constitutionnel.

« Chaque chose a son temps. Dans la première phase, il y avait eu des crispations qui sont nées de manière presque spontanée. Après deux ans et demi, le temps a permis de ramener la raison au niveau de la plupart des acteurs. Suite à ma nomination, j’ai reçu les encouragements et les félicitations des acteurs que vous venez de citer. Donc, nous allons renforcer cette dynamique de décrispation et nous allons travailler à ce que tout le monde puisse se retrouver autour de la table pour que la Guinée puisse revenir à un ordre constitutionnel normal. Par la suite, baliser le chemin pour une gouvernance vertueuse, équilibrée, consensuelle pour en finir avec plusieurs décennies d’errance et de soubresauts qui a affecté la paix sociale et la stabilité du pays », a-t-il déclaré.

Bah Oury s’engage ainsi à œuvrer pour un dialogue inclusif et constructif entre toutes les parties prenantes, dans le but de restaurer la confiance et de promouvoir une gouvernance vertueuse et consensuelle. Cette démarche vise à mettre fin aux années d’instabilité politique et à favoriser la paix sociale et la stabilité en Guinée.