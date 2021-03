Depuis le lendemain des élections présidentielles du 18 octobre 2020, plusieurs opposants au troisième mandat d’Alpha Condé croupissent à la maison centrale de Conakry. Certains sont déjà malades et d’autres testés positifs au coronavirus.

S’exprimant sur cette détention prolongée, le président de l’UFR se dit indigné. «Je suis extrêmement choqué par l’attitude du gouvernement guinéen par rapport à cette affaire. On ne peut pas arrêter des gens sur une base aussi légère, sans être passé par un juge et garder la personne en prison dans les conditions qu’on connaît qui sont extrêmement déplorables. Et il ne s’agit pas de n’importe qui, il s’agit des hauts fonctionnaires du pays, des députés, des anciens commissaires de la CENI et autres. Vous n’avez pas le droit, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de pouvoir faire cela dans un pays sans que la justice n’intervienne à quelques niveaux que ce soit, si ce n’est simplement pour accompagner ce que le président de la République a dit. Je suis choqué par cette question», a fustigé Sidya Touré sur la radio Fim fm ce vendredi 12 mars.

Par la même occasion, l’ancien haut représentant d’Alpha Condé déclare qu’il travaille d’arrache-pied pour éviter que tous ces détenus ne succombent dans les maisons dans les maisons d’arrêt.