LDC UEFA: Sans Naby Keita, les Reds se font éliminer par l’Atletico…

Face à une infatigable équipe de l’Atletico Madrid, les coéquipiers de Naby Keïta ont perdu à Anfield (2-3) et quittent la compétition dès les huitièmes de finale. Le guinéen a été oublier par Jürgen Klopp alors qu’il était apte physiquement.

Ça y est, le champion d’Europe en titre vient de tomber à Anfield, devant son merveilleux public. Vainqueur du match aller (1-0) à Madrid, les colcheneros ont finit le boulot dans territoire adverse.

Pourtant, les reds avaient remis les pendules à l’heure grâce à Gini Wijnaldum en fin de première période (43’). Et le brésilien Roberto Firmino (94’) croyais donner une avance définitive aux siens après son but en début de prolongation. Entrée en cours de jeu à la place de Diego Costa, le jeune Llorente y va d’un doubler et assommé Anfield (97’ et 105). Avant qu’Alvaro Morata ne crucifie les anglais et tue le semblant de suspense que pouvait avoir ce match retour.

C’est donc ainsi que Naby Keïta et ses coéquipiers quittent la coupe aux grandes oreilles. Oublier par son coach pour ce rendez-vous crucial, alors qu’il était apte physiquement, le capitaine guinéen peut d’ores et déjà se concentrer sur sa sélection nationale, où deux matchs importants l’attendent dans quelques semaines.

@LejeuneElhadj