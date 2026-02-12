Dans un décret rendu public le mardi 10 février 2026, à la télévision nationale, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a fixé la nouvelle organisation des 29 départements ministériels, y compris les deux secrétariats généraux. Ce texte réglementaire introduit plusieurs innovations institutionnelles, marque des réaménagements structurels et consacre la création de nouvelles entités au sein de l’appareil gouvernemental.

Parmi les principales modifications figure la suppression du poste de conseiller chargé de mission (CCM) au sein des cabinets ministériels. Cette mesure s’applique à l’ensemble des départements, à l’exception du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) ainsi que de la Primature, où cette fonction est maintenue.

Autre changement notable : la suppression du service de communication et des relations publiques dans les cabinets ministériels. Toutefois, une exception est prévue pour le ministère des Affaires étrangères, qui conserve un poste de conseiller en communication.

Le décret entérine également la création, au sein des départements ministériels, d’une Cellule d’exécution des projets du Programme Simandou 2040 (CEP-PS 2040). Cette nouvelle entité s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre stratégique du Programme Simandou 2040, considéré comme un levier majeur de transformation économique et structurelle du pays.

À travers cette réorganisation, les autorités entendent rationaliser le fonctionnement des ministères et renforcer l’efficacité dans la conduite des projets prioritaires de l’État. Retrouvez ci-dessous l’inégralité du décret D-2026-0020-PRG-SGG