C’est une mauvaise nouvelle pour Ousmane Gaoual Diallo détenu à la maison la maison Centrale de Conakry depuis plusieurs mois.

Selon son avocat, Me Salifou Béavogui son client souffre actuellement de plusieurs maux, notamment de problèmes de nerfs et plusieurs autres non cités sont provoqués par les conditions dans lesquelles lui et ses autres amis sont à ce jour détenus à la maison centrale de Conakry.

Arrêtés au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, l’ancien député uninominal de la ville de Gaoaul et plusieurs autres responsables du principal parti de l’opposition guinéenne l’UFDG, sont incarcérés à la maison d’arrêt de Conakry.

Ousmane Gaoual Diallo, Ibrahima Chérif Bah, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah et Etienne Soropogui sont poursuivis par le Tribunal de première instance de Dixinn pour des faits de fabrication acquisition, stockage, détention, usage d’armes légères, de guerre et de détention de munitions.