Le procès de l’ancien directeur général des Impôts sous le régime d’Alpha Condé, Aboubacar Makhissa Camara, s’est ouvert ce lundi 12 janvier 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Dès l’ouverture des débats, la cour a constaté l’absence du prévenu. Prenant la parole, l’avocat de l’Agent judiciaire de l’État a indiqué que l’ancien DG des Impôts est toujours considéré comme étant « en fuite ». À ce titre, il a sollicité de la cour qu’elle adresse des injonctions à l’ensemble des établissements bancaires afin de fournir la liste des comptes du prévenu, leurs soldes et relevés, ainsi qu’à la Conservation foncière pour l’identification des biens immobiliers lui appartenant, y compris ceux détenus au nom de ses épouses et enfants. « Il y a des fonds importants de l’État qui ont été détournés », a déclaré l’Agent judiciaire de l’État pour justifier sa requête.

En réaction, l’avocat du prévenu, Me Soufiane Kouyaté, qui a présenté sa lettre de constitution en pleine audience, a soutenu que son client « n’est pas en fuite », affirmant qu’il se trouve « à l’étranger pour des raisons de santé ». Il a demandé le renvoi de l’affaire afin de prendre connaissance du dossier et sollicité que la cour lui permette d’assurer la défense de son client malgré son absence.

Le juge Yacouba Conté a, dans un premier temps, refusé de recevoir la lettre de constitution, estimant nécessaire de faire la distinction entre « un prévenu absent » et « un prévenu en fuite ». Selon lui, un prévenu en fuite ne peut bénéficier d’une défense.

Le parquet est alors intervenu, plaidant pour la prise en compte de la lettre de constitution. Il a rappelé que le droit à la défense est garanti à tous, « sans exception ». Le substitut du procureur a également indiqué que les informations relatives aux comptes bancaires et aux biens immobiliers du prévenu avaient déjà été versées au dossier.

À l’issue d’un débat nourri sur cette question, la cour a finalement accepté la lettre de constitution de Me Soufiane Kouyaté.

L’affaire a été renvoyée au 16 février 2026 pour la comparution du prévenu. Dans l’intervalle, la cour a ordonné au gouverneur de la Banque centrale de procéder à l’identification des comptes bancaires d’Aboubacar Makhissa Camara.

Elle a également instruit la Conservation foncière d’identifier les biens immobiliers appartenant au prévenu ainsi qu’à ses enfants, notamment à Conakry et à Kindia.