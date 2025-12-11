Après l’expiration de la sanction de 90 jours prononcée à son encontre, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) officialise la reprise de ses activités politiques. La mesure, décidée le 22 août dernier par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), est arrivée à échéance depuis le 22 novembre.

Dans une note adressée à ses militants et responsables, la Direction nationale de l’UFDG souligne que « la période de suspension du Parti a pris fin le 22 novembre 2025 ». Elle rappelle que la suspension, fixée à 90 jours, avait été imposée par le MATD le 22 août 2025.

Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo confirme ainsi son retour actif sur la scène politique. « Dans tous les cas, la suspension étant à durée déterminée ; rien ne s’oppose, depuis le 22 novembre 2025, à la reprise des activités du Parti. En conséquence, nous invitons nos militants et responsables à reprendre les activités du Parti et à s’atteler en priorité à la préparation de notre congrès, pour que celui-ci puisse se tenir courant janvier 2026. La date exacte de cette instance suprême de notre Parti sera précisée à l’issue des discussions entamées à cet effet avec le MATD », précise le communiqué.

Pour rappel, le 22 août, le MATD avait suspendu le RPG Arc-en-ciel, l’UFDG et le PRP pour non-respect des « obligations qui leur étaient prescrites dans le rapport d’évaluation, ni aux exigences de conformité prévues par la Charte des partis politiques », malgré un délai supplémentaire de 45 jours.

Conséquence : les trois formations politiques avaient été interdites d’activités sur toute l’étendue du territoire national. Elles ne pouvaient tenir ni réunions, ni manifestations, ni aucune action de propagande politique, que ce soit dans leurs sièges nationaux, leurs fédérations ou leurs structures de base.