Les négociations entre le gouvernement guinéen et l’intersyndicale ont repris ce jeudi 11 décembre 2025, au ministère du Travail et de la Fonction publique, en présence de l’ensemble des structures syndicales. Une participation jugée rassurante par Aboubacar Diesto Camara, porte-parole de l’intersyndicale.

Intervenant à l’issue de la rencontre, il a souligné que cette reprise marque une étape importante pour le secteur de l’Éducation, notamment grâce à l’identification de plusieurs points prioritaires devant faire l’objet de discussions approfondies.

« Deuxième élément de victoire dans cette reprise, c’est qu’il y a eu ce qu’on appelle l’unité syndicale retrouvée, qui était en déchirure à un moment donné entre la FSPE, le SNE et le SLECG. Et donc cette unité aujourd’hui, j’avoue qu’elle est retrouvée », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce retour de cohésion a permis de remettre sur la table certains sujets initialement écartés, notamment les discussions sur les indemnités de logement et de transport, ainsi que la situation des enseignants contractuels non retenus, y compris ceux de Conakry.

« Ce dernier point, qui a été au départ rejeté par la partie gouvernementale, revient en bonne place dans cette discussion », a précisé le porte-parole.

Concernant le paiement des primes de fonction des cadres de l’éducation, il affirme que le gouvernement avait conditionné ce règlement à la signature et à l’application du statut particulier. « Mais nous avons essayé d’aller d’argument en argument et à tourner la main au gouvernement pour que cette injustice soit réparée », a-t-il indiqué.

En attendant la prochaine rencontre prévue dimanche, la partie gouvernementale doit consulter le ministre et ses techniciens afin de présenter des propositions concrètes.

L’objectif est qu’un accord soit trouvé dès lundi pour permettre aux enseignants de Conakry comme de l’intérieur du pays de se reconnaître dans les positions de leurs syndicats.

Diesto Camara prévient toutefois qu’en cas de blocage sur les points évoqués, la FSPE, le SNE et le SLECG décideront ensemble de la suite à donner à leur mouvement.