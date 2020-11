À travers une déclaration ce mardi, le procureur de la république près le TPI de Dixinn dit avoir engagé une procédure judiciaire contre Sékou Koundouno, Cellou Baldé, Ousmane Gaoual Diallo, Étienne Soropogui et Abdoulaye Bah, auxquels il reproche d’avoir proféré des menaces de nature à troubler la paix en Guinée.

Diabaty Doré ne passe pas par le dos de la cuillère pour condamner cette démarche de Sidy Souleymane N’diaye qu’il qualifie «du deux poids deux mesures (…).

Dans l’urgence, cet acteur politique invite le procureur de la République à ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur les violences post-électorales qui ont fait des morts et des dégâts matériels importants dans le pays.

« Vous savez, on a connu ce système-là qui depuis 2010 est en train de faire du deux poids deux mesures. Cela n’arrange pas le pays et ça ne fait pas avancer le pays. Moi, je pense que, ce que le procureur devrait faire d’abord pour cet instant, c’est de situer les responsabilités par rapport aux tueries. Nous avons connu plus d’une trentaine de morts suite à cette crise post-électorale, au-lieu de faire de chasse aux sorcières aux hommes politiques, après avoir brigander la victoire du peuple de Guinée. Mais tout cela, c’est pour nous anéantir et pour nous affaiblir.», a réagit le président du parti RPP.