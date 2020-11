«J’ai décidé d’aller me présenter demain avec les autres collègues et nos avocats à la police judiciaire qui est en charge du dossier.», annonce le responsable de la cellule de communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)

Dans une déclaration faite ce mardi, Sidy Souleymane Ndiaye, procureur près le tribunal de première instance de Dixinn a annoncé que des leaders politiques et activistes de la société de la société civile étaient dans le collimateur de la justice.

Selon le parquet de Dixinn, Ousmane Gaoaul Diallo, Sékou Koundouno, Cherif Bah et Étienne Soropogui ont proféré des menaces de nature «à troubler la sécurité et l’ordre public».

«Répondre à la justice est un acte citoyen pour un démocrate même sous la dictature !

J’ai décidé d’aller me présenter demain avec les autres collègues et nos avocats à la police judiciaire qui est en charge du dossier.

Je regrette cette chasse aux sorcières, lancée par le procureur à notre encontre comme s’il avait affaire à des criminels. Je viendrai avec détermination faire face et répondre aux questions sans a priori parce que me reprochant de rien.

Mais, cette autre épreuve exige de la détermination et de la conviction.

Cette épreuve est un test majeur pour notre engagement à faire de la Guinée un pays de paix respectueux des libertés fondamentales et valorisant sa diversité.

Ces moments difficiles nous rappellent que nous vivons sous une démocratie de cocotiers et cela n’est pas si étonnant que ça.

En dix ans ils se sont évertués à détruire les liens séculaires entre nos communautés sans promouvoir une ambition commune de développement et de progrès.

Je reste persuadé que dans un proche avenir les Guinéens de toutes les communautés et de toutes conditions oublieront ces moments de stress et de crises politiques récurrentes. La Guinée mérite mieux et les guinéens encore plus.

Ce combat pour la démocratie et le bien être est une mission exaltante que nous devons avoir la fierté de conduire.

Que Dieu bénisse la Guinée et les guinéens.», peut-on lire sur la page Facebook de l’ancien député uninominal de Gaoaul.