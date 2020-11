Depuis plus de deux mois, des négociations sont engagées entre les bouchers et les autorités communales de Koubia, une préfecture située à une soixantaine de km du centre ville de Labé.

Le problème tourne autour du prix du kilogramme de viande qui est vendu à 30 mille francs officiellement mais officieusement certains bouchers le vendent à 35 mille francs. Alors ne trouvant pas de solution, le président de l’union des bouchers s’est vu suspendre de son poste pour une période de 3 mois .

Le maire de Koubia qu’on a pu joindre au téléphone ce mardi 10 novembre 2020 explique: « On s’est entretenu à maintes reprises pour fixer le prix du kilo de viande à 30 mille francs, on était d’accord sur ça. Mais malheureusement certains bouchers ont décidé de revendre le kilo selon leur humeur entre 33 et 35 mille francs . Finalement on a décidé de suspendre leur président Boubacar Diallo pour une durée de 3 mois », précise Abdoul Farass Diallo maire de la commune urbaine.

Le concerné a également répondu à nos questions « si nous vendons le kilo à 30 milles nous n’aurons pas de bénéfice, avec cette situation j’ai revendu le kilo à 33 alors des indiscrétions ont rapportés cela aux autorités communales. Elles m’ont suspendu, je reconnais mon tort et je demande pardon. Je suis père de famille je ne répéterai jamais un tel comportement » assure Boubacar Diallo président préfectoral de l’union des bouchers de Koubia.

Depuis quelques jours un manque de viande se fait sentir dans cette préfecture aux dires d’un citoyen de la localité.