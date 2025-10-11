À moins de trois mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, plaide pour la reprise du recensement électoral. Il estime que tous les citoyens guinéens en âge de voter doivent pouvoir figurer sur la liste électorale et exercer leur droit de vote.

Dans un entretien accordé à Guinée360, Rafiou Sow a exprimé ses réserves quant au déroulement du processus électoral en cours. Il appelle les autorités à rouvrir la liste électorale afin de permettre à tous les citoyens concernés d’y figurer.

Selon lui, cette mesure garantirait la participation de tous les Guinéens remplissant les conditions légales. “On doit minimum accorder deux semaines ou un mois pour tous les Guinéens qui n’ont pas pu s’enregistrer sur la liste électorale pour qu’ils puissent y être. Il y a d’autres Guinéens qui ont plus de 18 ans qui ont le droit de voter. Le vote, c’est un droit. Et je pense que les autorités doivent faire en sorte que tous les Guinéens soient dans leur droit, qu’on leur permette de voter. On ne peut pas dire à un Guinéen qui a plus de 18 ans qu’il ne peut pas voter. S’il ne s’était pas enregistré déjà sur la liste électorale, ça doit être fait. S’il n’a pas de carte d’électeur, on doit lui réimprimer une nouvelle carte. Et surtout les Guinéens qui ont eu 18 ans, ils doivent pouvoir s’enregistrer, voter”, a-t-il déclaré.

Rafiou Sow a également attiré l’attention sur les erreurs constatées lors du dernier référendum sur certaines cartes d’électeurs. Il invite la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à les corriger avant le scrutin présidentiel.

“Nous avons constaté qu’il y a eu manquement, trop de fautes et d’erreurs sur des cartes d’électeur. On a le temps de les corriger.”

Pour le président du PRP, la présidentielle constitue une étape décisive pour la consolidation de la démocratie guinéenne.

Il estime dès lors que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir un vote inclusif et crédible. “Nous voulons qu’on accorde un délai au minimum de deux semaines. Qu’on puisse mettre des gens qui puissent enregistrer des Guinéens qui ne sont pas sur la liste électorale, des Guinéens qui ont plus de 18 ans, qu’ils puissent s’inscrire sur la liste électorale pour qu’on leur permette de voter”, a-t-il insisté, soulignant la responsabilité de l’État dans ce domaine.

Rafiou Sow se dit également favorable à un nouveau recensement électoral, afin de corriger les anomalies et d’assurer la transparence du processus.

“Je suis foncièrement pour un nouveau recensement, qu’on permette aux Guinéens qui ont plus de 18 ans de se recenser, d’autres Guinéens qui n’ont pas pu se recenser avant de le faire, et les Guinéens qui ont perdu leur carte électorale, puisqu’il peut y en avoir, qu’ils puissent le faire, puisque le vote, c’est un droit. C’est un droit, donc l’État est obligé de faire cela”, a-t-il précisé, réitérant son appel au dialogue.

Enfin, le leader du PRP estime que la période précédant le scrutin offre une occasion propice au dialogue politique, condition selon lui essentielle à une élection apaisée.

“Puisqu’on nous impose les élections présidentielles, nous avons trois mois devant nous et nous pensons que c’est le bon moment pour le faire. Et si nous avons toujours réclamé un cadre de dialogue, c’est pour discuter de tout cela”, a-t-il conclu.