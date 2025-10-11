La situation politique à Madagascar a connu un tournant décisif ce samedi 11 octobre 2025. Selon les informations de Jeune Afrique, le président Andry Rajoelina a quitté le territoire national et serait en route vers l’étranger.

D’après le média panafricain, « le contingent qui avait appelé les forces de l’ordre à prendre leurs responsabilités a pris le contrôle du centre de la capitale ».

Cette prise de contrôle survient dans un climat de forte tension après plus d’une semaine de mobilisation populaire.

Le départ du chef de l’État intervient onze jours après le début d’un mouvement inédit de la jeunesse malgache, qui a plongé la Grande Île dans une période d’incertitude politique.

Depuis le 1er octobre, des milliers de manifestants, majoritairement jeunes, sont descendus dans les rues d’Antananarivo et d’autres grandes villes pour dénoncer la dégradation des conditions de vie et réclamer la démission du président.

Face à la pression croissante et à la désobéissance d’une partie des forces de sécurité, Andry Rajoelina semble avoir choisi de quitter le pays, laissant planer de nombreuses interrogations sur la suite du processus politique à Madagascar.