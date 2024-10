Le Président de la transition a interdit à tous les ministres de sortir du pays jusqu’au 31 décembre 2024 et demandé à ceux qui sont à l’étranger de rentrer au pays le plus vite que possible. Le porte-parole du gouvernement a justifié la décision par la nécessité d’une rationalisation de la dépense publique liée aux missions des différents départements.

Le ministre Ousmane Gaoual Diallo a expliqué à Guineenews qu’ “il y a parfois des voyages qui sont effectués par des ministres et qui ne sont pas nécessaires, il faut l’avouer. Il est parfois arrivé que des ministres se déplacent à l’étranger pour aller signer de simples MOU. Alors qu’un ambassadeur, ou un autre cadre de leur département pouvait le faire, à moindres frais », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

“C’est une excellente décision pour une utilisation rationnelle des ressources de l’Etat”, a-t-il soutenu.