Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, dément l’information faisant état d’une «altercation» entre le Premier ministre, Bernard Goumou, et le ministre de la Jeunesse, Lansana Béa Diallo, lors du Conseil interministériel, hier mardi.

Dans l’émission On refait le monde sur Djoma médias, ce mercredi 11 octobre 2023, Ousmane Gaoual Diallo parle d’une information non fondée. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique appelle la presse à plus de responsabilité dans le traitement de l’information.

Alors que des sources parlent d’une passe d’armes ayant entraîné la suspension du conseil interministériel, Gaoual affirme que c’est «des histoires» montées de toutes pièces. «Le gouvernement ce n’est pas comme ça, les gens racontent leurs rêves», a-t-il coupé court.