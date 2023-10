C’est un don composé de fournitures scolaires (des paquets de cahiers, de stylo, des tenues, etc.), que la banque UBA Guinée a offert, ce mercredi 11 octobre 2023, aux enfants orphelins du centre Kiridya, sis à Matoto.

L’ambition de l’entreprise UBA est de donner le sourire à ces enfants démunis en cette période de la grande rentrée des classes. Selon le directeur général de la banque UBA Guinée, le geste vise à satisfaire les besoins des apprenants de ce centre.

«Ce sont des enfants qui ont besoin d’aide, de soutien et comme je le disais tout à l’heure, UBA même si nous sommes dans le volet économique, mais nous œuvrons beaucoup dans l’humanitaire, le social et l’éducation. L’objectif de cette visite est de montrer à ces enfants que nous sommes à leurs côtés et partager de l’amour avec eux parce que c’est des enfants qui ont besoin de beaucoup d’affection. Nous avons apporté beaucoup de lots de fournitures scolaires pour pouvoir apporter notre modeste contribution à l’éducation de ces enfants», a expliqué Antoine Chérif, directeur général de la banque UBA Guinée.

Marie Denise Bangoura est la fondatrice du centre d’orphelinat Kiridya. Satisfaite, elle soutient que le geste vient à point nommé. «C’est un sentiment de joie de recevoir la fondation UBA dans notre orphelinat. Ce lot de fournitures répond à un grand besoin pour nos 40 enfants qui sont en situation de classe. Sans cette donation, on n’aurait pas pu faire face à tous nos besoins de ce mois. Qu’ils soient rassurés que ces fournitures seront utilisées de manière rationnelle».

Alhassane Soumah, élève de la 7è année, exprime sa joie et remercie les responsables de UBA. «Je suis très content de recevoir ces fournitures de la part de UBA. Je remercie les donateurs d’avoir pensé à nous».