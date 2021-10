A quelques jours de la rentrée scolaire, les acteurs de l’éducation expriment leurs attentes vis-à-vis du Premier ministre de la transition qui a pris fonction le 07 octobre.

Au sein du syndicat national de l’éducation (SNE), les responsables souhaitent que l’éducation soit une priorité pour Mohamed Béavogui.

Amadou Magariou Sow, secrétaire général adjoint de ce mouvement syndical invite le patron de la Primature à engager des reformes du secteur éducatif guinéen.

« On s’attend de lui des reformes et des refontes totales de notre système d’enseignement en Guinée. Parce qu’actuellement on travaille avec des systèmes qui sont passés, des programmes plus vieux que 10 ans. Or, la durée de vie d’un programme c’est 10 ans. En Guinée nous avons un programme de 12 ans qui ne cadre pas avec le contexte international. Donc, on doit partir de refonte totale des programmes et même le système qu’on applique et au niveau du pré-universitaire et au niveau du supérieur, pour espérer avoir un enseignement de qualité qui répond aux normes internationales », a lancé le syndicaliste.